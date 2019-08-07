|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.08.19 12:20
Почти 60 граждан Узбекистана остаются в самарской больнице после отравления
"В настоящее время выписано 12 человек, еще 57 находятся в больнице под наблюдением врачей", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава региона.
В пресс-службе СУ СКР по Самарской области агентству уточнили, что по факту отравления продолжается доследственная проверка.
Как сообщалось, 16 и 17 июля около 70 граждан Узбекистана, приехавших в Сызранский район на сельскохозяйственные работы, были госпитализированы с отравлением. По предварительным данным, трудовые мигранты обособленно жили в одном доме и сами готовили себе еду.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket