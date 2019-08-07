В пострадавшем от паводка Тулуне возобновил подачу питьевой воды

07.08.19 12:47

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

7 августа. Interfax-Russia.ru - В Тулуне Иркутской области, где во время наводнения был затоплен водозабор, заработало центральное водоснабжение. В среду ресурсоснабжающая организация начала подачу питьевой воды, сообщает пресс-служба регионального правительства Иркутской области в среду.

"С 1 августа вода в сети холодного водоснабжения Тулуна проходила усиленный контроль. В настоящее время ресурсоснабжающая организация получила все необходимые материалы для подачи питьевой воды", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Савиных.

Отмечается, что подача питьевой воды возобновлена во всем Тулуне, за исключением микрорайона Стекольный, где в связи с ремонтом канализационной насосной станции холодное водоснабжение пока отключено.

После окончания ремонта сети микрорайона будут подвергнуты дезинфекции.

Как сообщалось, во время наводнения в Тулуне были затоплены 107 улиц, более 3 тыс. домов, а также объекты жизнеобеспечения - канализационно-насосные станции, котельные и подземный водозабор "Красный яр".

Водоснабжение города было прервано 28 июня. Его удалось восстановить 11 июля, однако подавалась техническая вода. Пить ее было нельзя даже после кипячения из-за высокого содержания хлора - велась дезинфекция сетей и оборудования водозабора. Кроме того, водозабор требовалось перевести на полную технологическую схему очистки воды с использованием фильтровальной станции.

Тулун - город на западе Иркутской области, в 352 км от Иркутска, с населением около 41,6 тыс. человек.

Первое масштабное наводнение, вызванное аномально сильными дождями, произошло в регионе 25-29 июня. Вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах области, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Пострадали 10 тыс. 890 домов, в которых проживают 42 тыс. 762 человека. Погибли 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести.

Второе наводнение произошло 27-29 июля также после обильных осадков, которые вызвали подъем уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.

В настоящее время подтопленных домов нет. Ведутся восстановительные работы, в том числе просушка домов тепловыми пушками.