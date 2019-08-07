Судебные приставы ловят туристов-должников на дорогах Краснодарского края

07.08.19 12:53

© РИА Новости. Михаил Мордасов

7 августа. Interfax-Russia.ru - Судебные приставы Краснодарского края ловят на дорогах туристов, у которых есть долги по квартплате, алиментам, налогам или штрафам ГИБДД, в счет погашения задолженности они могут изъять автомобиль, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов края (ФССП).

"Мобильный комплекс "Дорожный пристав", выявляющий в транспортном потоке автомобили должников, работал во вторник на федеральной трассе М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа с 14:00 до 20:00. Всего было остановлено для проверки 51 транспортное средство, принадлежащее должникам, из которых 34 подвергли процедуре ареста. Пять автомобилей были изъяты на месте, 19 - оставлены на хранение", - говорится в сообщении.

Как отметили в ФССП, у большинства путешественников были долги по налоговым платежам и штрафам ГИБДД, трое оказались неплательщиками алиментов, один - ЖКХ, еще у тринадцати человек выявлены другие долги.

"Через переносной платежный терминал было оплачено на месте свыше 376 тысяч рублей", - подчеркнули в пресс-службе.

Как заявили в ФСПП, подобные рейды будут проводиться на оживленных автомагистралях на постоянной основе. "Летний отдых, конечно, важен, но уходить на него следует без долгов", - пояснили в пресс-службе.