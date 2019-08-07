В КПРФ намерены добиваться отмены муниципального фильтра в осеннюю сессию ГД

07.08.19 13:05

© РИА Новости. Григорий Сысоев

7 августа. Interfax-Russia.ru - Отмена муниципального фильтра и перенос единого дня голосования в РФ - основные темы, которые должны обсуждаться в осеннюю сессию Госдумы в свете корректировки избирательного законодательства, заявил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Мы будем отстаивать избирательные права и настаивать, в том числе в осеннюю сессию Госдумы, чтобы муниципальный фильтр был отменен, а дата голосования была перенесена на удобные для населения сроки - на март или октябрь года", - сказал Афонин в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он считает, что "проводить в начале сентября после лета выборную кампанию просто невозможно, это не борьба команд и программ, а борьба с административным ресурсом".

Также Афонин в связи с этим отметил, что сторонники КПРФ "помимо активной выборной компании продолжают протестное движение".

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов добавил, что, по его мнению, "выборное законодательство сегодня не соответствует ни вызовам, ни времени".

Он считает, что необходимо проводить не просто ремонт избирательной системы, а серьезно ее менять.

Зюганов также высказал возмущение тем, что в Северной Осетии был на днях снят весь список кандидатов от КПРФ на выборы в городское собрание Владикавказа.