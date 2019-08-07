Путин - Зеленскому: для деэскалации конфликта в Донбассе ВСУ должны прекратить обстрелы

07.08.19 13:12

© РИА Новости. Григорий Сысоев

7 августа. Interfax-Russia.ru - По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"В ходе обсуждения проблематики урегулирования на юго-востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Согласно сообщению, президент России подчеркнул, что "для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения".

"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы", - отмечается в сообщении.

"Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц", - информирует пресс-служба.

Кроме того, как следует из сообщения, "обсуждались перспективы взаимодействия в "нормандском формате".

Это второй телефонный разговор Путина с Зеленским с момента вступления последнего в должность президента Украины. Предыдущий разговор состоялся меньше месяца назад, 12 июля, также по инициативе украинской стороны. Путин и Зеленский обсуждали ситуацию в Донбассе и обмен пленными, перспективы переговоров в нормандском формате.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор продолжался порядка 20 минут и носил "достаточно прагматичный характер".