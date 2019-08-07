Бунимович просит прокурора Москвы разъяснить основания для лишения родительских прав двух участников митинга

07.08.19 13:17

© РИА Новости. Евгений Одиноков

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович обратился к прокурору Москвы с просьбой разъяснить, на каких основаниях родителей, взявших на митинг ребенка, пытаются лишить родительских прав.

"Отправил запрос прокурору Москвы с просьбой разъяснить, на каких основаниях пытаются лишить родительских прав. И ещё раз изложил свою позицию, что такая мера в данной ситуации чрезмерна", - сказал Бунимович "Интерфаксу" в среду.

Он добавил, что обратился к прокурору не только как уполномоченный, но и как член совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Во вторник прокуратура Москвы сообщила, что добивается лишения прав родителей, взявших годовалого ребенка на несанкционированную акцию в Москве и отдавших его чужому человеку.

По мнению прокуроров, "эксплуатируя ребенка, они злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".

Перовский суд уже зарегистрировал иск о лишении родительских прав Дмитрия Проказова.

Позднее стало известно о возбуждении Следственным комитетом уголовного дела по статьям 125 (оставление в опасности) и 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.