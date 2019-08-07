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07.08.19 13:17
Бунимович просит прокурора Москвы разъяснить основания для лишения родительских прав двух участников митинга
"Отправил запрос прокурору Москвы с просьбой разъяснить, на каких основаниях пытаются лишить родительских прав. И ещё раз изложил свою позицию, что такая мера в данной ситуации чрезмерна", - сказал Бунимович "Интерфаксу" в среду.
Он добавил, что обратился к прокурору не только как уполномоченный, но и как член совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Во вторник прокуратура Москвы сообщила, что добивается лишения прав родителей, взявших годовалого ребенка на несанкционированную акцию в Москве и отдавших его чужому человеку.
По мнению прокуроров, "эксплуатируя ребенка, они злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
Перовский суд уже зарегистрировал иск о лишении родительских прав Дмитрия Проказова.
Позднее стало известно о возбуждении Следственным комитетом уголовного дела по статьям 125 (оставление в опасности) и 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.
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