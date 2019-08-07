Мультимедиа-гид появится в Муромском историко-художественном музее

07.08.19 13:20

Фото с официального сайта Муромского историко-художественного музея

7 августа. Interfax-Russia.ru - В рамках нацпроекта "Культура" экспозицию Муромского историко-художественного музея оснастят мультимедиа-гидом, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

Мультимедиа-гид будет знакомить с экспозицией древнерусского искусства "Муром-град. Сокровища древнего Мурома" в Выставочном центре музея на улице Московской, 13. На русском и английском языках он расскажет об истории создания и особенностях иконографии более чем 40 экспонатов. Впервые посетителям будут доступны фотографии икон до и в процессе реставрации, говорится в сообщении.

Мультимедиа-гид готовится в рамках национального проекта "Культура" и будет доступен посетителям музея уже в октябре текущего года после оснащения экспозиции новыми витринами и установки в Выставочном центре точек доступа wi-fi.

Собрание Муромского историко-художественного музея насчитывает около 100 тыс. предметов, отличается богатством и многообразием художественных, исторических, археологических и других коллекций.

Музей экспонирует коллекции, ежегодно участвует в крупных выездных выставочных проектах, география которых охватывает всю Россию. Именно с выставки Муромского музея начался проект "Коллекционируя Россию", представляющий жителям Дальнего Востока собрания музеев средней России и служащий укреплению национальной идентичности.

10 лет назад музею был присвоен статус особо ценного объекта культурного достояния Владимирской области. Ежегодно учреждение принимает свыше 50 тыс. посетителей.