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07.08.19 13:29
Минпромторг предложил интегрировать Севастопольское авиапредприятие в "Вертолеты России"
"Принять предложение правительства Российской Федерации о преобразовании федерального государственного унитарного предприятия "Севастопольское авиационное предприятие" в акционерное общество, 100% акций которого находится в федеральной собственности и передается в качестве имущественного взноса Российской Федерации государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", - говорится в проекте документа, размещенном на портале regulation.gov.ru.
Кабинету министров, как ожидается, будут даны 20 месяцев на проведение этих мероприятий.
В пояснительной записке к проекту указа отмечается, что в настоящее время САП является соисполнителем контрактов по капремонту вертолетов Ми-8МТ и восстановительному ремонту Ми-8МТВ-2 для нужд Минобороны России, а также по ремонту вертолетов других типов.
АО "Вертолеты России" и входящие в холдинг авиаремонтные предприятия с 2014 года заключили с САП 23 контракта на ремонт вертолетов и авиатехники на общую сумму более 1,03 млрд рублей.
"Однако необходимо отметить, что технологическая отсталость и высокий процент износа основных производственных фондов ФГУП "САП" не позволяют своевременно и качественно выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту вертолетной техники", - указывается в пояснительной записке.
Холдинг "Вертолеты России" рассмотрел различные механизмы возможного развития САП. "Наиболее успешным вариантом (. . .) является интеграция предприятия в состав холдинга "Вертолеты России", - говорится в документе.
"Вертолеты России" в течение 2019-2020 годов планируют дальнейшее привлечение САП к выполнению работ по ремонту 2-3 вертолетов в год в рамках гособоронзаказа и 3-4 единиц в год в рамках военно-технического сотрудничества. Планируется также привлечение севастопольского предприятия к выполнению работ по сервисному обслуживанию вертолетов Минобороны России и авиации МЧС Южного федерального округа в рамках контрактов жизненного цикла.
Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в сентябре 2017 года подписал распоряжение, в соответствии с которым САП передавалось в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу.
Минпромторг в мае 2018 года стал владельцем 100% уставного капитала ФГУП "САП". Ранее САП контролировало правительство Севастополя.
Севастопольское авиапредприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", чистый убыток САП в 2018 году составил 50,876 млн рублей (в 4 раза больше, чем в 2017 году), выручка за год выросла в 1,4 раза, до 257,934 млн рублей.
Холдинг "Вертолеты России" объединяет заводы, конструкторские бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий.
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