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07.08.19 13:34
В Москве отремонтировали здание для отделения детского хосписа "Дом с маяком"
"Проектом, реализация которого началась в 2015 году, было предусмотрено возведение трехэтажной пристройки к существующему зданию по адресу: Долгоруковская улица, дом 30, строение 1 и строительство четырехэтажного здания на месте сноса строения по адресу: Долгоруковская,30 строение 3. На данный момент все работы завершены. Объект введен в эксплуатацию", - отметил руководитель ведомства Сергей Левкин.
Он добавил, что его общая площадь составляет более 5 тыс. квадратных метров, причем, площадь реконструкции составила 3,5 тысячи квадратных метров, а нового строительства - чуть более 1,5 тыс. квадратных метров.
На 1 и 2 этажах нового четырехэтажного корпуса разместятся 15 одноместных палат. На 3-м и 4-м этажах будет работать офис выездной службы, помещения для координаторов, бухгалтерия, отдел физической терапии и благотворительный магазин.
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