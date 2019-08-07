В Москве отремонтировали здание для отделения детского хосписа "Дом с маяком"

07.08.19 13:34

Фото с официального сайта мэра Москвы

7 августа. ИНТЕРФАКС - Реконструкция здания для размещения стационара детского хосписа "Дом с маяком" на Долгоруковской улице в Центральном административном округе завершена, говорится в сообщении столичного департамента градостроительной политики.

"Проектом, реализация которого началась в 2015 году, было предусмотрено возведение трехэтажной пристройки к существующему зданию по адресу: Долгоруковская улица, дом 30, строение 1 и строительство четырехэтажного здания на месте сноса строения по адресу: Долгоруковская,30 строение 3. На данный момент все работы завершены. Объект введен в эксплуатацию", - отметил руководитель ведомства Сергей Левкин.

Он добавил, что его общая площадь составляет более 5 тыс. квадратных метров, причем, площадь реконструкции составила 3,5 тысячи квадратных метров, а нового строительства - чуть более 1,5 тыс. квадратных метров.

На 1 и 2 этажах нового четырехэтажного корпуса разместятся 15 одноместных палат. На 3-м и 4-м этажах будет работать офис выездной службы, помещения для координаторов, бухгалтерия, отдел физической терапии и благотворительный магазин.