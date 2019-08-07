Шесть домов культуры построят в трех районах Ингушетии в 2019г

07.08.19 13:39

© РИА Новости. Александр Поляков

7 августа. Interfax-Russia.ru - В нескольких селах Ингушетии в этом году построят и введут в эксплуатацию новые учреждения культуры, сообщил глава министерства культуры республики Микаил Базоркин во время совещания с участием руководителя региона Махмуда-Али Калиматова в Магасе.

"В рамках нацпроекта "Культура" в 2019 году будут построены ещё шесть ДК в Малгобекском, Сунженском и Назрановском районах ", - сказал Базоркин.

По его словам, ситуация с обеспеченностью региона учреждениями культуры улучшается. Только за последние три года в республике построено 16 домов культуры, в настоящее время их насчитывается 32.

При этом он отметил и проблемные вопросы.

"Ряд учреждений культуры на текущий момент простаивает из-за отсутствия профессиональных кадров, нехватки специалистов и недостатка финансирования", - добавил министр.

В ходе совещания Калиматов заявил, что представители регионального Минкультуры должны влиять на согласование проектов, чтобы это были не просто типовые, а современные центры культуры, которые будут отвечать запросам времени и востребованы прогрессивной молодежью.

"Представьте мне список всех существующих проблем по всем направлениям в компетенции министерства, по объектам, которые простаивают, а также пути решения этих вопросов. Каждый объект, его техническое оснащение, кадровое наполнение - важны все детали", - сказал врио главы региона.

В качестве главной проблемы, препятствующей развитию культуры в регионе, он отметил недостаточную вовлеченность подрастающего поколения в эту сферу. В частности, по его словам, в республике невысокий уровень факультативного образования в сфере культуры, от которого зависит раскрытие духовно-культурного потенциала детей и молодежи, а в дальнейшем - укрепление нравственных ценностей, сохранение традиций.

"Мы можем повышать уровень здравоохранения и оказывать медицинскую помощь, обеспечить спортивными объектами и привлекать молодежь к занятиям физической культурой, но душу этим не наполним. Детей нужно культурно наполнять, чтобы чувствовалась образованность, воспитанность и широкий кругозор. Даже если они не выезжают за пределы республики, эта наполненность должна быть", - заявил Калиматов.

По данным пресс-службы главы республики, в рамках нацпроекта "Культура" Ингушетия участвует в трех федеральных проектах: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". В рамках этой работы регион намерен решить основные проблемы в сфере культуры, среди которых нехватка культурно-досуговых учреждений в сельской местности и повышение квалификации специалистов.