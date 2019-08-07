Объем привлеченных банками средств клиентов в Крыму за год вырос до 183 млрд рублей

07.08.19 13:44

© РИА Новости. Михаил Фомичев

7 августа. Interfax-Russia.ru - Объем привлеченных банками на территории республики Крым средств клиентов по состоянию на 1 июля текущего года составил 182,7 млрд рублей, увеличившись за год на 10,4%, сообщает отделение по региону Южного ГУ Банка России.

Аналогичный показатель по Южному федеральному округу (ЮФО) вырос за год на 8,7%.

Более половины (50,8%) привлеченных в Крыму средств приходилось на вклады физических лиц. Величина вкладов по данным на 1 июля 2019 года составила 92,8 млрд рублей, что выше показателя на аналогичную дату 2018 года на 16,1% (прирост по ЮФО составил 7,7%).

"Банковские вклады, по-прежнему, сохраняют свою привлекательность как средство сбережений. В среднем на каждого жителя республики Крым по данным на 1 июля текущего года приходилось порядка 49 тыс. рублей депозитных средств, в то время как годом ранее - 42 тыс. рублей сбережений. Основная часть средств населения привлечена в национальной валюте (98%)", - отметила управляющий крымским отделением Южного ГУ ЦБ Ирина Яблучанская, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Объем средств, привлеченных на депозиты юридических лиц, по состоянию на 1 июля 2019 года, составил 10,4 млрд рублей, средств индивидуальных предпринимателей - 4,5 млрд рублей (прирост за год - на 47,8 и 22,2%, соответственно).