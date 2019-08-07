Мастерить "столбушек" и "кубышек" научат тюменцев на празднике кукол

07.08.19 13:47

Фото с сайта Дворца национальных кукол "Строитель" г. Тюмень

7 августа. Interfax-Russia.ru - Праздник национальных кукол состоится 30 августа в Тюмени, сообщается на сайте областного Дворца национальных культур "Строитель".

Гости праздника увидят выставку, на которой будет представлено более сотни кукол в народных костюмах - русских, белорусских, украинских, казахских, башкирских и немецких.

Также будут куклы в одеждах народов Кавказа, коренных малочисленных народов Севера, а также сибирских и крымских татар.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению из ткани и соломы обереговых и обрядовых кукол - "мотанок", "столбушек", "кубышек".

Кроме того, в программе праздника - выступления фольклорных коллективов.