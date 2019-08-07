|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.08.19 13:54
Володин поддержал комплексное благоустройство территории Мамаева кургана
В ходе своей поездки в Волгоград в среду Володин вместе с губернатором области Андреем Бочаровым ознакомились с ходом выполнения работ по реставрации монумента "Родина-мать зовет!".
По словам спикера, "регион делает все, чтобы она успешно была завершена" к 9 мая следующего года. При этом, указал он, "совершенно очевидно, что это первый этап".
"Одномоментно невозможно такую большую территорию, которая включает в себя порядка 169 гектаров, обустроить, но это необходимо делать. Мы этот вопрос обсуждали, считаю правильным нам поддержать предложение региона", - сказал Володин.
"Необходимо всю территорию реконструировать, отреставрировать те объекты, которые являются памятниками историко-культурного значения. Вместе с этим саму огромную территорию, которая поросла кустарником, необходимо облагородить с использованием уже новых технологий", - добавил председатель Госдумы, напомнив, что комплексные работы на территории мемориала не проводились со времен его открытия в 1967 году, и сейчас обустроено лишь 10% от общей площади.
Со своей стороны Бочаров отметил необходимость "дальше продолжить комплексную работу по полному приведению всей территории комплекса в то состояние, которое позволит здесь людям изучать нашу историю".
"Этот проект поддержал президент России при непосредственном участии Вячеслава Викторовича (Володина)", - сказал он.
Володин призвал "создать возможности для того, чтобы люди сюда приходили, приезжало как можно больше" граждан. Он особо подчеркнул, что сегодня "здесь нет возможностей для тех, кто приехал с детьми, для людей с ограниченными возможностями посетить все места этого комплекса". "Поэтому когда мы начнем обсуждать проект, обязательно на это внимание обратим для того, чтобы создать такие условия", - заверил спикер Госдумы.
В ходе осмотра мемориала Володин также предложил установить больше диарам с тем, чтобы посетители могли лучше изучить историю Сталинградской битвы. По его словам, "нужно легче донести" события того времени до нового поколения, проложить исторические маршруты.
Говоря о возможных сроках реализации проекта, Володин указал, что работа будет поделена на несколько этапов.
"Если проект удастся в этом году заказать, то за следующий год проект может быть выполнен, и 2021 год - начало его реализации", - пояснил он, добавив, что завершить обновление территории можно будет в течение 4-5 лет.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket