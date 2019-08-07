Володин поддержал комплексное благоустройство территории Мамаева кургана

07.08.19 13:54

© РИА Новости. Кирилл Брага

7 августа. Interfax-Russia.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил в поддержку инициативы властей Волгоградской области о реализации комплексного проекта по обновлению и благоустройству территории Мамаева кургана, призвав сделать ее доступной для всех категорий граждан и расширить там возможности для изучения истории Великой Отечественной войны.

В ходе своей поездки в Волгоград в среду Володин вместе с губернатором области Андреем Бочаровым ознакомились с ходом выполнения работ по реставрации монумента "Родина-мать зовет!".

По словам спикера, "регион делает все, чтобы она успешно была завершена" к 9 мая следующего года. При этом, указал он, "совершенно очевидно, что это первый этап".

"Одномоментно невозможно такую большую территорию, которая включает в себя порядка 169 гектаров, обустроить, но это необходимо делать. Мы этот вопрос обсуждали, считаю правильным нам поддержать предложение региона", - сказал Володин.

"Необходимо всю территорию реконструировать, отреставрировать те объекты, которые являются памятниками историко-культурного значения. Вместе с этим саму огромную территорию, которая поросла кустарником, необходимо облагородить с использованием уже новых технологий", - добавил председатель Госдумы, напомнив, что комплексные работы на территории мемориала не проводились со времен его открытия в 1967 году, и сейчас обустроено лишь 10% от общей площади.

Со своей стороны Бочаров отметил необходимость "дальше продолжить комплексную работу по полному приведению всей территории комплекса в то состояние, которое позволит здесь людям изучать нашу историю".

"Этот проект поддержал президент России при непосредственном участии Вячеслава Викторовича (Володина)", - сказал он.

Володин призвал "создать возможности для того, чтобы люди сюда приходили, приезжало как можно больше" граждан. Он особо подчеркнул, что сегодня "здесь нет возможностей для тех, кто приехал с детьми, для людей с ограниченными возможностями посетить все места этого комплекса". "Поэтому когда мы начнем обсуждать проект, обязательно на это внимание обратим для того, чтобы создать такие условия", - заверил спикер Госдумы.

В ходе осмотра мемориала Володин также предложил установить больше диарам с тем, чтобы посетители могли лучше изучить историю Сталинградской битвы. По его словам, "нужно легче донести" события того времени до нового поколения, проложить исторические маршруты.

Говоря о возможных сроках реализации проекта, Володин указал, что работа будет поделена на несколько этапов.

"Если проект удастся в этом году заказать, то за следующий год проект может быть выполнен, и 2021 год - начало его реализации", - пояснил он, добавив, что завершить обновление территории можно будет в течение 4-5 лет.