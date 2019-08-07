Зюганов инициирует заседание Совета ГД по вопросу иностранного вмешательства в выборы в РФ

07.08.19 13:56

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

7 августа. Interfax-Russia.ru - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов предложил 19 августа провести заседание Совета Госдумы на тему иностранного вмешательства в выборы в России.

"У нас складывается ситуация, которая требует принципиального рассмотрения и на заседании правительства, и Совета безопасности, и на экстренном собрании совета Государственной Думы. Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание", - заявил Зюганов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

Он отметил, что на заседании будет рассмотрен вопрос об иностранном вмешательстве в выборную кампанию.

"Это касается не только Москвы, но и городов-миллионников. Это уже имеет документальное подтверждение", - сказал Зюганов.

"Я посмотрел сайт американского посольства: последние акции, все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, кто им какие деньги отвалил. Только по одному счету на правильные цели прошел почти миллиард рублей", - добавил лидер КПРФ.