Туристка из Екатеринбурга погибла из-за камнепада в горах Алтая

07.08.19 14:05

© РИА Новости. Николай Хижняк

7 августа. Interfax-Russia.ru - Следователи в Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга под камнепадом в горах, сообщает в среду пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

"Группа туристов из Екатеринбурга в составе восьми человек приехала в Усть-Коксинский район для совершения похода и осмотра достопримечательностей. Все члены группы прошли регистрацию в МЧС. 6 августа при спуске туристов с горы в районе озера Дяраш-Кел, несмотря на сухую и безветренную погоду, произошел камнепад, в результате чего пострадала туристка, которая была эвакуирована вертолетом спасателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до госпитализации в больницу она скончалась от полученных телесных повреждений.

По данному факту организована доследственная проверка.