Двух инициаторов автопробега "Казаки на Москву!" арестовали на 10 суток

07.08.19 14:17

© РИА Новости. Илья Питалев

7 августа. Interfax-Russia.ru - Суды в Краснодаре и Тихорецке вынесли решения об административном аресте двух казаков, разместивших в социальной сети информацию о проведении несогласованной акции - автопробега "Казаки на Москву!", сообщил агентству "Интерфакс-Юг" адвокат Алексей Аванесян.

"Бывшего атамана хуторского казачьего общества "Колосистый" Александра Каданина и казака из города Тихорецк Василия Сахарова сотрудники полиции задержали накануне, предъявив обвинение в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ)", - сказал Аванесян.

Адвокат уточнил, что в начале августа Каданин и Сахаров разместили на страницах в социальной сети "ВКонтакте" проект уведомления о мирной акции "Общероссийская акция автомобильное шествие "Казаки на Москву!", планируемой с 9 по 14 августа 2019 года. Во вторник обоих казаков задержали сотрудники полиции.

По словам Аванесяна, в среду Прикубанский районный суд, рассмотрев административное дело, отправил экс-атамана Каданина под арест на шесть суток.

Ранее Тихорецкий районный суд приговорил к 10 суткам административного ареста по аналогичному обвинению казака Сахарова, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" родственники осужденного.

Не согласованная властями региона акция планировалась с участием представителей казаков Волгоградской, Ростовской, Омской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Участники автомобильного марша должны были выехать 9 августа из Краснодара, провести митинг у памятника казакам-гвардейцам в станице Кущевская. Маршрут автопробега проходил также через Новочеркасск Ростовской области, Волгоград, где планировались митинги у памятников казачеству. В Москве на 14 августа был запланирован Казачий круг.

Целями анонсированного и публичного мероприятия инициаторы заявляли "защиту права репрессированного коренного государствообразующего народа казаков на политическую, территориальную, культурную реабилитацию", а также восстановление форм местного самоуправления в соответствии с историческими казачьими традициями.