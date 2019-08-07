Беглов намерен участвовать во всех предвыборных дебатах

07.08.19 14:23

© РИА Новости. Екатерина Штукина

7 августа. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов собирается лично участвовать во всех предвыборных дебатах, заявил в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь его штаба Сергей Кормилицын.

"Беседовать (с оппонентами - ИФ) он будет лично, и беседовать он будет лично на всех встречах", - подчеркнул Кормилицын.

Первые дебаты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга пройдут 13 августа. Всего запланированы семь встреч кандидатов, однако состав участников не определен.

Помимо Беглова, который принимает участие в выборах главы города как самовыдвиженец, в них участвуют Владимир Бортко от КПРФ, Надежда Тихонова от "Справедливой России" и Михаил Амосов от "Гражданской платформы".