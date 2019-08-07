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07.08.19 14:42
Бывшую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
"(Объект - ИФ) продан за 1,2 млрд рублей", - сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина в среду журналистам.
По ее словам, объект приобретен российским юридическим лицом, но название компании Анюхина не уточнила.
О планах продать бывшую госдачу стало известно в марте. Сообщалось, что средства от продажи - 1 млрд рублей - учтены в доходах бюджета Крыма на 2019 год.
Президентская госдача N1 была построена в 1955 году для Никиты Хрущева, и затем стала одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
В годы президентства на Украине Леонида Кучмы госдача была передана из ведения Верховной рады на баланс государственной налоговой администрации страны и стала называться пансионатом "Глициния".
Весной 2014 года "Глицинию" национализировали постановлением Госсовета Крыма.
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