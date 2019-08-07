Глава Ставрополья попросил Путина помочь модернизировать очистные сооружения Кавминвод

07.08.19 15:01

© РИА Новости. Михаил Климентьев

7 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента России Владимира Путина на федеральном уровне оказать поддержку региону в модернизации системы очистных сооружений в курортных городах, что необходимо для дальнейшего развития их туристического потенциала.

На встрече с президентом глава Ставрополья рассказал о росте турпотока в край в последние годы и активизации инвесторов на этом направлении.

"Пошёл бизнес в курортную тему, сегодня у нас в строительстве 17 санаториев находятся, и ещё люди просят. Я сейчас в Кисловодске планирую начать ещё один огромный санаторий. Radisson приезжали, хотят большую гостиницу в Кисловодске, прямо в центре города, строить", - заметил он.

"Но есть небольшая проблема, связанная с тем, что мы уже полностью заперли систему канализационных очистных сооружений по Кавказским Минеральным Водам. Фактически три города: Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск", - продолжил Владимиров.

Он пояснил, что в связи с этим региональные власти не могут выдавать новые разрешения на крупное строительство в этих городах.

"Поэтому хотелось бы, если есть такая возможность, в программу, в нацпроект экспортоориентированности по экспорту услуг включить Ставропольский край как подпрограмму развития Кавказских Минеральных Вод", - попросил он президента.