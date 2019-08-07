Расследованием иностранного вмешательства в выборы в РФ займется комиссия ГД

07.08.19 15:58

© РИА Новости. Алексей Куденко

7 августа. Interfax-Russia.ru - Внеочередное заседание Совета Думы по вопросу иностранного вмешательства в российские выборы пройдет 19 августа.

"Фракция "Единая Россия" считает заслуживающим поддержки предложение Сергея Миронова, Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова провести расследование иностранного вмешательства в выборы в нашей стране и внутриполитическую жизнь России, создать для этого специальную межфракционную комиссию - это позволяет законодательство и наш регламент", - сказал в среду журналистам первый зампред парламентской фракции "Единой России" Андрей Исаев.

"Для того, что чтобы принять решение о формировании этой комиссии, предложено созвать внеочередное заседание Совета Государственной думы - мы также поддерживаем это предложение", - добавил Исаев.

Провести внеочередное заседание Совета Госдумы 19 августа ранее предложил лидер КПРФ Зюганов.

"Мы хотим разобраться, какие государства и с какой целью осуществляли подобного рода вмешательства, кто в России противоправным образом получал поддержку и материальную помощь из-за рубежа, а, может быть, напрямую выступал в роли агентов влияния иностранных государств", - пояснил Исаев.

Он обещал, что "будет проведено гласное, открытое парламентское расследование, которое позволит привлечь экспертов, специалистов, заинтересованные ведомства", результаты которого будут представлены обществу.

По его словам, поводом для парламентского расследования стало заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая привела в пример иностранного вмешательства то, что "на сайте американского посольства была расположена карта с указанием мест сбора участников несанкционированной акции в Москве 3 августа, а корреспондент немецкого, государственного телеканала Deutsche Welle открыто призвал к участию в несанкционированной, по сути, незаконной акции в городе Москве". Исаев добавил, что у его коллег "есть и иные факты вмешательства в наши внутренние дела и в нашу внутреннюю политику".

Депутат напомнил, что Россию многократно обвиняли во вмешательстве в выборы в США и в некоторых европейских государствах, однако убедительных доказательств предъявлено не было. Поэтому депутаты, по его словам, имеют юридические и моральные основания для того, чтобы парламент России провел свое расследование о вмешательстве во внутренние дела страны.

Исаев уточнил, работа межфракционной группы будет обеспечена комитетом по безопасности и противодействию коррупции, который уже связался с правоохранительными органами, с министерством иностранных дел и запросил необходимую информацию, подтверждающую факты подобного рода вмешательства.

Накануне лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что материалы по вмешательству других стран во внутренние дела РФ должны быть рассмотрены специальной рабочей группой, создать которую нужно на внеочередном заседании Совета Думы.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил пригласить в Госдуму послов государств, которые, по мнению парламентарием, вмешиваются в выборы.