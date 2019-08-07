Выразили протест: Москва считает позицию Токио по Курилам попыткой повлиять на дела РФ
  
Волна на подходе: дамбу на 180 м возвели в Хабаровске для защиты от паводка
   
Утратил активы: ЦБ банкротит нижегородский банк "Ассоциация"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
07.08.19 15:29

Кузнецова призвала поддержать семьи с детьми в рамках борьбы с бедностью

© РИА Новости. Михаил Климентьев
7 августа. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что для борьбы с "детской бедностью" необходимо принимать закон о многодетных. Так она отреагировала на публикацию статистики о том, что четверть детей в стране живет за чертой бедности.

"К сожалению, сегодня понятие "бедные дети" стало статистическим фактом, а не абстрактной формулировкой. Вместе с тем, одной из главных задач реализуемых сегодня нацпроектов являются меры по преодолению бедности. Очень важно, чтобы их исполнение не было формальными отчётами, а стало реальными действиями к исправлению ситуации", - сказал Кузнецова "Интерфаксу" в среду.

По ее словам, "в свете представленной статистики я думаю не остаётся сомнений и в необходимости принятия закона о многодетных, который сегодня уже подготовлен, но все еще находится в стадии согласования". Закон позволит решить многие важные задачи по поддержке семей с детьми, подчеркивает омбудсмен.

"В целом, я считаю, что дело не только в размере пособий, нужны новые инновационные решения и подходы, так как меры поддержки должны создавать условия для развития семьи, делать доступными ресурсы для ее самостоятельного роста", - сказала Кузнецова.

Согласно данным Росстата, в 2017 году (данные за 2018 год будут опубликованы в следующем) 26% детей жили в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. По общему населению в прошлом году показатель был в два раза ниже - 12,9%, или 18,9 млн человек. При этом в многодетных семьях самый высокий процент бедности среди детей - больше половины.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.08.19 16:12
Суд освободил экс-замминистра культуры Пирумова по УДО по "делу реставраторов"
.
  07.08.19 15:39
Студенты, преподаватели и выпускники РГГУ критикуют ректора вуза за угрозы отчислить участников митингов
.
  07.08.19 15:35
В Москве началась рассылка "писем счастья" за езду без полисов ОСАГО
.
  07.08.19 15:06
ЦИК России официально отказался регистрировать Гудкова и Соболь кандидатами в МГД
.
  07.08.19 14:36
Митрохин обжалует отказ в регистрации кандидатом на выборы в суде
.
  07.08.19 13:56
Зюганов инициирует заседание Совета ГД по вопросу иностранного вмешательства в выборы в РФ
.
  07.08.19 13:34
В Москве отремонтировали здание для отделения детского хосписа "Дом с маяком"
.
  07.08.19 13:17
Бунимович просит прокурора Москвы разъяснить основания для лишения родительских прав двух участников митинга
.
  07.08.19 11:21
"Мосгортранс" покупает новых 110 автобусов для перевозки детей и школьников
.
  07.08.19 10:18
Супруга Гафта сообщила об удовлетворительном состоянии госпитализированного артиста


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket