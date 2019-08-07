Кузнецова призвала поддержать семьи с детьми в рамках борьбы с бедностью

07.08.19 15:29

© РИА Новости. Михаил Климентьев

7 августа. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что для борьбы с "детской бедностью" необходимо принимать закон о многодетных. Так она отреагировала на публикацию статистики о том, что четверть детей в стране живет за чертой бедности.

"К сожалению, сегодня понятие "бедные дети" стало статистическим фактом, а не абстрактной формулировкой. Вместе с тем, одной из главных задач реализуемых сегодня нацпроектов являются меры по преодолению бедности. Очень важно, чтобы их исполнение не было формальными отчётами, а стало реальными действиями к исправлению ситуации", - сказал Кузнецова "Интерфаксу" в среду.

По ее словам, "в свете представленной статистики я думаю не остаётся сомнений и в необходимости принятия закона о многодетных, который сегодня уже подготовлен, но все еще находится в стадии согласования". Закон позволит решить многие важные задачи по поддержке семей с детьми, подчеркивает омбудсмен.

"В целом, я считаю, что дело не только в размере пособий, нужны новые инновационные решения и подходы, так как меры поддержки должны создавать условия для развития семьи, делать доступными ресурсы для ее самостоятельного роста", - сказала Кузнецова.

Согласно данным Росстата, в 2017 году (данные за 2018 год будут опубликованы в следующем) 26% детей жили в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. По общему населению в прошлом году показатель был в два раза ниже - 12,9%, или 18,9 млн человек. При этом в многодетных семьях самый высокий процент бедности среди детей - больше половины.