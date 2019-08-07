У россиян растет интерес к летнему отдыху на горных курортах Сочи

07.08.19 15:27

© РИА Новости. Артур Лебедев

7 августа. Interfax-Russia.ru - Загрузка отелей, расположенных в горном кластере Сочи, этим летом выросла и приближается к показателям прибрежного кластера, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туристы в Сочи стали чаще бронировать отели в горном кластере: этим летом загрузка горных отелей составляет 85% против 90-95% в прибрежной зоне. В прошлом году показатели были 82% и 90%", - рассказали в АТОР.

Туроператоры отмечают, что спрос в Сочи постепенно перераспределяется с прибрежного кластера на горный, интерес к таким турам растет на протяжении двух последних лет.

"В горных отелях оптимальное соотношение цены и качества, это отличная возможность для туристов пожить в гостинице высокого класса и уровня сервиса за сравнительно небольшие деньги. На пляжи можно добраться шаттлами, электричкой или на такси", - отметили в ассоциации.

В частности, на побережье отель 4-5* обойдется в 10-25 тыс. рублей за номер с завтраками, а в горах - в 6-8 тыс.

"Турпоток в горы стимулируют и различные активности в виде концертов, фестивалей. Постоянно развивается инфраструктура - туристы могут покататься на лошадях, полюбоваться водопадами и реками, половить рыбу в форелевых хозяйствах. Наконец, на горных курортах летом нет массового скопления туристов, что делает отдых спокойным и расслабляющим", - рассказали в АТОР.

В ассоциации напомнили, что в июне-июле в Сочи отдохнули уже более 1,7 млн человек. Всего с начала года курорт принял свыше 3,5 млн туристов. Согласно прогнозам, в 2019 году Сочи посетят 6,5-7 млн путешественников - что сопоставимо с прошлым годом, когда приехало 6,4 млн гостей.