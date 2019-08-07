В Москве началась рассылка "писем счастья" за езду без полисов ОСАГО

07.08.19 15:35

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - В Москве с сегодняшнего дня началась рассылка предупреждений водителям, у которых камеры слежения на дорогах выявили отсутствие действующих полисов ОСАГО, сообщил в среду журналистам президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс со ссылкой на информацию от партнеров из ЦОДД Москвы.

"Согласно этой предварительной информации, к отправке будет подготовлено 5 тыс. писем с предупреждениями о фиксации нарушений положения закона об обязательном наличии полиса ОСАГО", - отметил Юргенс.

Он подчеркнул, что пока проект проходит тестовый режим, за выявление отсутствия полисов ОСАГО камерами слежения не присылаются штрафы. В эту фазу проект перейдет через несколько месяцев. Решение о точной дате начала применения штрафов принимает правительство Москвы, пояснил президент РСА.

Он напомнил, что проект готовился РСА вместе с правительством Москвы на протяжении полутора лет. Основная сложность в реализации проекта, аналогов которому не существует в европейских городах, заключалась в появлении ошибок, связанных с расхождением данных между базой РСА и базой ГИБДД при сверке информации об участии в дорожном движении без полиса ОСАГО конкретного водителя.

"В настоящее время доработка системы позволила снизить долю таких расхождений в двух базах до 0,1%. Это означает, что в любой момент мы готовы стартовать с реализацией проекта", - сказал Юргенс.

Он отметил, что на следующем этапе эксперимент может быть расширен на такие города, как Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань. Эти города выразили заинтересованность поучаствовать в новом проекте. В перспективе камеры слежения смогут выявлять нарушения и на федеральных трассах.

Президент РСА пояснил, что согласно договоренностям с ЦОДД штрафы за езду без полиса ОСАГО пока будут приходить один раз за один день даже при наличии многократной фиксации проезда на камеру без полиса ОСАГО. Но на следующий день нарушителя может настигнуть очередной штраф.

Комментируя предложение региональных депутатов о повышении размера штрафа за езду без полиса ОСАГО, Юргенс сказал: "Мы никогда не выступали за ужесточение штрафных санкций и повышение размера такого штрафа. Штраф, установленный в размере 800 рублей, - достаточная мера наказания, если оно будет неизбежным" - подчеркнул Юргенс.

В свою очередь заместитель исполнительного директора РСА Евгений Уфимцев сообщил журналистам, что "выявленное число нарушителей, участвующих в дорожном движении без полисов ОСАГО, соответствует экспертным оценкам РСА". "Предварительные замеры на этапе, когда тестировалась системы без рассылки "писем счастья", показали, что доля водителей без полисов может составить от 5% до 10%. Имеется в виду, что такие водители либо ездят вообще без полиса, либо используют фальшивые полисы, не подтвержденные действующими договорами в системе РСА", отметил он. Число водителей, не имеющих полисов ОСАГО, по оценкам РСА, составляет от 2 млн до 4 млн человек.

Уфимцев пояснил, что для снижения уровня возможных ошибок РСА и дорожная полиции вводят двухуровневую систему проверок.

"На первом этапе осуществляется фиксация проезда под камеру автомобиля, у которого система не находит полиса ОСАГО. При этом закладывается период на доведение информации до системы, если договор ОСАГО был заключен накануне. Еще через 10 дней идет повторная проверка данных водителя, если полис ОСАГО по этому автомобилю не появляется в системе, водителю отправляется извещение об уплате штрафа. Не согласные с таким решением автовладельцы могут обращаться напрямую к своему страховщику или на "горячую" линию РСА. Система может не видеть договора, если в него внесены некорректные данные. Исправление информации проводится страховщиком ОСАГО", - отметил Уфимцев.

Ежедневно фиксируется 5-7 млн обращений к информационной системе РСА по ОСАГО для получения различной информации о заключенных договорах.

По оценкам РСА, основанных на данных ГИБДД, в Москве ежедневно участвуют в дорожном движении около 4 млн водителей в осенне-зимний период и 2-2,5 млн в летний период отпусков.