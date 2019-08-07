Студенты, преподаватели и выпускники РГГУ критикуют ректора вуза за угрозы отчислить участников митингов

07.08.19 15:39

© РИА Новости. Валерий Мельников

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Порядка 200 студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) подписали открытое письмо ректору вуза Александру Безбородову, в котором выразили несогласие с его заявлением в СМИ о готовности отчислять участников несогласованных акций.

Подлинность письма подтвердила "Интерфаксу" литературный критик, выпускница РГГУ Галина Юзефович, подпись которой стоит под этим обращением. "Да, такое письмо есть, я его подписала", - сказала она.

В письме, опубликованном в среду, в частности, в издании Doxa, говорится: "Мы считаем, что руководство университета может применять к студентам и студенткам меры дисциплинарной ответственности только в случае, если они не выполняют учебные обязанности или прямо мешают учебному процессу. Мы уверены, что университет не может и не должен применять меры дисциплинарной ответственности к учащимся, которым инкриминируется административное или уголовное правонарушение в связи с участием в публичном мероприятии за стенами университета".

Авторы полагают, что отчисление из университета в качестве меры воздействия на человека, который уже был привлечен к административной ответственности, нарушает универсальный принцип права, согласно которому человек не может быть дважды наказан за одно и то же действие.

Подписанты призывают ректора обратить внимание на цели университета согласно его уставу, а не на "изыскание способов наказания обучающихся за их внеуниверситетскую деятельность". Сама идея такого наказания, по мнению авторов, противоречит фундаментальным основам университета как социального института.

Студент РГГУ Константин Митрошенков, который является членом редакции онлайн-журнала Doxa, подтвердил "Интерфаксу" достоверность этого письма.

Как указано на сайте Doxa, это студенческий журнал, посвященный проблемам университетов, существует два года.

2 августа, накануне очередной не санкционированной властями уличной акции сторонников незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, ректор РГГУ Безбородов через СМИ предупредил студентов о возможном отчислении за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

По словам Безбородова, на "незаконные акции" с участием своих студентов вуз обязан реагировать, особенно если они совершили административное или уголовное нарушение. Ректор отметил, что участникам акций может грозить отчисление. Он описал схему, согласно которой "органы студенческого самоуправления" могут порекомендовать руководству вуза отчислить допустившего нарушение студента, и заверил, что руководство вуза будет готово пойти на отчисления.