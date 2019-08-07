Мутко ждет от властей Иркутской области план восстановления жилья до 10 августа

07.08.19 15:42

© РИА Новости. Светлана Задера

7 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатору Иркутской области и муниципалитетам региона поставлена задача представить в правительство подробные планы восстановления жилья, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

"Сегодня должны выйти на первый этап, первые объекты под жилье. Этап выплаты социальных гарантий... он уже все (завершен)... Сейчас новый этап - это восстановление жилищных прав граждан - 10 млрд рублей мы перевели на эту работу, и вот реализовано сегодня, 11 семей получили сегодня жилье. Есть граждане, которые имеют возможности и хотят уехать, получить жилье в других субъектах или в Иркутской области, есть те, кто хочет остаться. Вот это сейчас работа муниципалитета с каждой семьей", - сказал Мутко в среду журналистам.

"Если мы раньше думали 3400 домов, то сейчас под 4 тыс. домов, которые потребуется восстанавливать полностью, которые разрушены, или нецелесообразно их восстанавливать, а это уже под 15 тыс. человек. Вот наша задача сегодня 15 тыс. граждан... они все должны выбрать - или уезжают или будут ждать жилье, которое мы построим, тогда где ему на зиму нужно находиться - у родственников, или будем арендовать жилье. Вот об этом я говорил, это исключительно муниципальная задача, и мы поставили до 10 августа губернатору и муниципалитетам вот эти... планы по восстановлению жилья по каждой семье нам представить... Все механизмы созданы, все решения приняты", - добавил вице-премьер.

Он выразил сожаление по поводу второй волны затопления в регионе, где еще 30 населенных пунктов с 1500 домов оказались подтоплены. "Это несколько затормозило восстановление социальных объектов, школ, детского сада в Тулуне, но в принципе волна ушла, мы завершаем аварийно-восстановительные работы, план подготовки есть, полным ходом идёт восстановление социальных объектов", - сказал Мутко.