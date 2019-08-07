Nordwind в октябре запустит рейсы из Хабаровска в Иркутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск

07.08.19 16:19

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 августа. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания Nordwind в октябре начнет выполнять полеты из Хабаровска на Камчатку и Сахалин, а также в Иркутск и Магадан, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Первые рейсы из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск запланированы на 28 октября, а на 29 октября - в Иркутск и Магадан.

Самолеты в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск будут вылетать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Совершить перелет в Иркутск и обратно можно будет во вторник и субботу, в Магадан - каждый вторник, четверг и субботу.

"Для удобства пассажиров расписание было составлено таким образом, чтобы прямые рейсы вылетали из Хабаровска и возвращались обратно исключительно в дневное время суток от двух до четырех раз в неделю и стыковались с рейсом авиакомпании, прилетающим из Москвы", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на авиалайнерах Embraer-190 в компоновке 110 кресел экономического класса.

Nordwind выполняет регулярные и чартерные рейсы по России и за рубеж. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром компании является глава Pegas Touristik Каринэ Букрей.