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07.08.19 16:19
Nordwind в октябре запустит рейсы из Хабаровска в Иркутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск
Первые рейсы из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск запланированы на 28 октября, а на 29 октября - в Иркутск и Магадан.
Самолеты в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск будут вылетать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Совершить перелет в Иркутск и обратно можно будет во вторник и субботу, в Магадан - каждый вторник, четверг и субботу.
"Для удобства пассажиров расписание было составлено таким образом, чтобы прямые рейсы вылетали из Хабаровска и возвращались обратно исключительно в дневное время суток от двух до четырех раз в неделю и стыковались с рейсом авиакомпании, прилетающим из Москвы", - говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться на авиалайнерах Embraer-190 в компоновке 110 кресел экономического класса.
Nordwind выполняет регулярные и чартерные рейсы по России и за рубеж. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром компании является глава Pegas Touristik Каринэ Букрей.
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