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07.08.19 16:24
Республика Алтай может ввести курортный сбор
"Планируем рассмотреть этот вопрос (о курортном сборе - ИФ). И, возможно, введем", - сказал Хорохордин по итогам совещания по социально-экономическому развитию региона, которое провел в Горно-Алтайске министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Врио главы республики отметил, что на данный момент разрабатывается региональная программа развития туризма на 5 лет, до 2025 года. Она "взаимоувязана с программой Минэкономразвития, которую оно пишет по развитию туризма" в России. Последняя скоро будет принята, уточнил он.
Кроме того, параллельно под кураторством главы Минэкономразвития России находится комплексный план развития республики Алтай до 2024 года.
Что касается туристического потока в регион, то его планируется увеличить за счет придания аэропорту Горно-Алтайска статуса международного, строительства международного терминала и открытия новых авиарейсов.
"Нам нужно найти авиакомпанию. И мы, наверное, будем ориентироваться на корейскую авиакомпанию. (. . .) Мы сейчас, к примеру, туда поставляем больше пантов марала, чем куда-либо", - продолжил Хорохордин.
В свою очередь, глава Минэкономразвития сообщил, что необходимо развивать туризм, сохраняя природные богатства республики.
"Не надо гнаться за количеством туристов, важно, чтобы он был качественным и приносил рабочие места", - заявил Орешкин.
Как сообщалось, в мае президент РФ закрепил за регионами с низким уровнем социально-экономического развития министров-кураторов. Орешкин был закреплен за республикой Алтай.
Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в июле 2017 года. С 1 января 2018 года он вступил в силу в трех регионах. В Крыму введение эксперимента отложено на 2020 год. Доходы от сбора в регионах тратят на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.
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