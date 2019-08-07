Арсенал в Ачинском районе уже не угрожает населению

07.08.19 17:24

© РИА Новости. Сергей Гунеев

7 августа. Interfax-Russia.ru - Склад боеприпасов в селе Каменка Ачинского района Красноярского края, где произошел пожар, более не несет угрозы населению, опасность полностью ликвидирована, сообщил в среду журналистам заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

"Обстановка управляемая, находится под контролем. Мы завершили самое главное - ликвидировали опасность от склада по всем направлениям. Можем сказать с уверенностью, что никаких неприятностей населению он принести больше не может", - сказал Булгаков.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник, 5 августа, на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска был введен режим ЧС, который отменен во вторник.

В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, восемь получили ранения.