Около 10 тыс. животных пострадали от пожаров в Сибири - экологи

07.08.19 18:17

© РИА Новости. Сергей Крсноухов

7 августа. Interfax-Russia.ru - В результате природных пожаров в Сибири могло пострадать около 10 тысяч животных, считают в Гринпис России.

"На пройденных огнём территориях, по подсчётам экспертов Гринпис, жили более 5500 соболей и 300 медведей, а также около 2700 диких северных оленей и 1500 лосей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для расчётов специалисты Гринпис использовали данные из указов губернатора Красноярского края, где указано, на какой площади обычно обитают разные виды животных. Цифры затем суммировали по районам, в которых есть пожары: Абанскому, Богучанскому, Енисейскому, Кежемскому и Эвенкийскому. На получившееся число поделили суммарное количество животных в этих районах, указанное местными охотничьими хозяйствами. Таким образом, выявили примерную плотность проживания животных на охваченных огнём территориях. Затем эксперты подсчитали примерную плотность на 1 тыс. га, а через неё - на площадь, уже пройденную пожаром.

"Даже если не все животные погибли во время пожаров, им всё равно пришлось покинуть привычные территории, которые сейчас охвачены огнём", - заявил руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Гринпис России Михаил Крейндлин, слова которого приводит пресс-служба.

Специалисты и ученые считают, что для улучшения ситуации и для помощи животным необходимо ограничить квоту на охоту в пострадавших от огня регионах, а также сокращать лесные вырубки, отметили в Гринпис.