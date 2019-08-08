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08.08.19 00:36
Четыре человека погибли в ДТП под Новороссийком, 27 пострадали
"На месте погибли четыре человека, в том числе два ребенка", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в Минздраве региона.
Собеседник агентства также отметил, что в результате аварии пострадали 27 человек, в том числе 11 детей.
"Все они госпитализированы в Горбольницу №1 Новороссийска, их них трое в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок", - сказал он.
По данным ГИБДД, "на 16 км а/д "Новороссийск - Керченский пролив" произошло лобовое столкновение а/м "Фольксваген Туарег" и автобуса "Hyinday"(перевозил 41 пассажира по маршруту "Пшада-Анапа" протяженностью 120 км), после чего они упали в обрыв (глубина около 30 метров)".
Пресс-служба МВД Краснодарского края сообщила, что по предварительным данным, причиной ДТП экскурсионного автобуса под Новороссийском стали действия водителя, который не справился с управлением.
"По предварительным данным водитель автобуса Hyundai, не справился с управлением и допустил съезд в обрыв на 16 километре автодороги "Новороссийск - Керчь", - говорится в сообщении.
По данным МВД, предварительно, в автобусе находилось 40 пассажиров. Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть УВМД России по городу Новороссийску около 22:00 мск.
В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что в регионе создан оперативный штаб в связи с аварией автобуса.
"В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска. По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте трагедии", - сказал Кондратьев.
По словам главы региона, в автобусе находились более 40 человек, помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи.
"К сожалению, есть погибшие и раненые. Министр здравоохранения края Евгений Филиппов и главные внештатные специалисты и бригады санавиации оперативно выехали в Новороссийск. Все необходимые службы края будут задействованы для оказания помощи людям", - сказал Кондратьев.
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