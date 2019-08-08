Четыре человека погибли в ДТП под Новороссийком, 27 пострадали

08.08.19 00:36

© РИА Новости. Игорь Зарембо

9 августа. Interfax-Russia.ru - Четыре человека погибли в ДТП под Новороссийском, включая двоих детей, подтверждают власти Краснодарского Края.

"На месте погибли четыре человека, в том числе два ребенка", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в Минздраве региона.

Собеседник агентства также отметил, что в результате аварии пострадали 27 человек, в том числе 11 детей.

"Все они госпитализированы в Горбольницу №1 Новороссийска, их них трое в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок", - сказал он.

По данным ГИБДД, "на 16 км а/д "Новороссийск - Керченский пролив" произошло лобовое столкновение а/м "Фольксваген Туарег" и автобуса "Hyinday"(перевозил 41 пассажира по маршруту "Пшада-Анапа" протяженностью 120 км), после чего они упали в обрыв (глубина около 30 метров)".

Пресс-служба МВД Краснодарского края сообщила, что по предварительным данным, причиной ДТП экскурсионного автобуса под Новороссийском стали действия водителя, который не справился с управлением.

"По предварительным данным водитель автобуса Hyundai, не справился с управлением и допустил съезд в обрыв на 16 километре автодороги "Новороссийск - Керчь", - говорится в сообщении.

По данным МВД, предварительно, в автобусе находилось 40 пассажиров. Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть УВМД России по городу Новороссийску около 22:00 мск.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что в регионе создан оперативный штаб в связи с аварией автобуса.

"В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска. По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте трагедии", - сказал Кондратьев.

По словам главы региона, в автобусе находились более 40 человек, помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи.

"К сожалению, есть погибшие и раненые. Министр здравоохранения края Евгений Филиппов и главные внештатные специалисты и бригады санавиации оперативно выехали в Новороссийск. Все необходимые службы края будут задействованы для оказания помощи людям", - сказал Кондратьев.