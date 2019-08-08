Выплаты по 10 тыс. рублей получили все пострадавшие от июньского наводнения в Иркутской области

08.08.19 06:12

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 августа. Interfax-Russia.ru - Завершена выплата единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей жителям территорий Иркутской области, пострадавших от наводнения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Сверены все списки, базы УФМС, Пенсионного фонда, соцзащиты и муниципалитетов. На сегодняшний день выплаты по 10 тыс. рублей получили 44 тыс. 849 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в подготовленных муниципалитетами списках было 42 тыс. 762 человек. Еще более 2 тыс. пострадавших получили выплаты на основании судебных решений, поскольку не имели регистрации в зоне наводнения.

Кроме того, по данным облправительства, 22 тыс. 331 пострадавших от наводнения получили выплаты за частичную и полную утрату имущества: 5 тыс. 959 человек - по 50 тыс. рублей, 16 тыс. 372 - по 100 тыс. рублей.

За сертификатами на приобретение жилья обратились 1 тыс. 767 семей из затопленных территорий.