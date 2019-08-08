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08.08.19 06:12
Выплаты по 10 тыс. рублей получили все пострадавшие от июньского наводнения в Иркутской области
"Сверены все списки, базы УФМС, Пенсионного фонда, соцзащиты и муниципалитетов. На сегодняшний день выплаты по 10 тыс. рублей получили 44 тыс. 849 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в подготовленных муниципалитетами списках было 42 тыс. 762 человек. Еще более 2 тыс. пострадавших получили выплаты на основании судебных решений, поскольку не имели регистрации в зоне наводнения.
Кроме того, по данным облправительства, 22 тыс. 331 пострадавших от наводнения получили выплаты за частичную и полную утрату имущества: 5 тыс. 959 человек - по 50 тыс. рублей, 16 тыс. 372 - по 100 тыс. рублей.
За сертификатами на приобретение жилья обратились 1 тыс. 767 семей из затопленных территорий.
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