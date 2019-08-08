Минприроды предложило Газэнергострою найти технологии ликвидации отходов БЦБК

08.08.19 06:14

© РИА Новости. Илья Питалев

8 августа. Interfax-Russia.ru - Минприроды РФ предложило компании "Газэнергострой" заняться поиском технологий для ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) вместо действующего подрядчика - госхолдинга "Росгеология", сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

В начале августа правительство Иркутской области заявило, что хочет расторгнуть в одностороннем порядке контракт с "Росгеологией" на эти работы. Губернатор области Сергей Левченко уже обратился к Кобылкину с просьбой найти нового генподрядчика.

"В какой-то степени заслуженная критика, я согласен с тем, что "Росгеология" затянула этот процесс, и в результате мы не получили технологию, как работать с лигнином. Поэтому мы вынуждены были запустить другую компанию - "Газэнергострой", которая ликвидирует "Черную дыру", "Белое море" и "Игумново" в Нижегородской области", - сказал он.

По словам Кобылкина, пока подряд на ликвидацию отходов БЦБК не передан "Газэнергострою" компании предложено подобрать варианты решения проблемы.

"Мы пока без договора просто попросили компанию изучить, сможем ли мы в России получить необходимую технологию (по ликвидации - ИФ). Они показали сегодня, что мы можем это сделать и в ближайшее время получим технологию", - добавил министр.

"По срокам завершения работ на БЦБК стоял 2021 год - вряд ли мы к 2021 году эту работу сдадим, но я за нее возьмусь только со 100%-ной уверенностью, что она безопасна", - добавил министр.