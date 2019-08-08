АЧС подтверждена в одном из фермерских хозяйств в Амурской области

08.08.19 06:19

© РИА Новости. Александр Кондратюк

8 августа. Interfax-Russia.ru - Лабораторные анализы подтвердили вирус африканской чумы свиней (АЧС) в одном из хозяйств в селе Усть-Ивановка в Амурской области, сообщил "Интерфаксу" глава сельсовета Александр Лимайкин.

"Подозрения на АЧС, к сожалению, подтвердились. В фермерском хозяйстве, где накануне начался падеж животных, сотня свиней. Всего в селе около 700 голов (свиней - ИФ), в том числе в частных подворьях, все будут изыматься. В населенном пункте введен карантин", - сказал он.

Все въезды в село перекрыты, транспорт пропускается только через специальный пост и дизбарьер. Введен запрет на ввоз и вывоз мясной продукции и животных.

"Версий того, как попала инфекция в село, было две. Одна из них - с водой из-за наводнения. Однако в этом случае были бы вспышки выше по течению. Остается вторая - кто-то привез из Китая", - считает Лимайкин.