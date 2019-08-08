Тропический шторм "Франциско" за ночь принес на юг Приморья до 60% месячной нормы осадков

08.08.19 06:21

© РИА Новости.Евгений Одиноков

8 августа. Interfax-Russia.ru - Тропический шторм "Франциско" в ночь на четверг обрушил на юг Приморья до 60% месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба Примгидромета.

"В связи с выходом тропического шторма "Франциско" на северо-запад Японского моря и его смещением вдоль южного побережья Приморья, минувшей ночью в южных районах края наблюдался очень сильный дождь с количеством 52-91 мм за 12 часов и менее, до 60 % месячной нормы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальное количество выпало во Владивостоке (77 мм), и Партизанске (91 мм). На остальной территории края прошли умеренные, местами сильные дожди до 30 мм.

По данным пресс-службы, из-за прошедших дождей на реках края начался подъем уровней воды. Пока высота подъема уровней рек составляет 0.2-0.4 метра. В ближайшие сутки ожидается подъем на 0.5-0.8 метра.

Утром в четверг бывший тропический шторм находился на траверзе Владивостока. В течение дня он будет медленно смещаться на восток и вечером выйдет к западному побережью острова Хоккайдо. Днем в Приморье сохранятся дожди, местами сильные с количеством 15-35 мм за 12 часов и менее, на юго-востоке местами очень сильные.