Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки почти пять метров

08.08.19 06:25

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 августа. Interfax-Russia.ru - По данным на утро 8 августа уровень Амура у Хабаровска составляет 496 см, на островных территориях подтоплено около 700 дач, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"С каждым днем Амур стабильно прибавляет по 15-20 см. Так, на утро 8 августа уровень реки составил 496 см. На левом берегу подтопило 696 дач. Всего за сутки эта цифра увеличилась вдвое", - говорится в сообщении.

По обновленным прогнозам гидрологов, пик паводка у краевой столицы теперь ожидают почти на неделю позднее, чем планировалось ранее - к 12-14 августа. Уровень реки будет в пределах 5,5-6 метров. При таких значениях в зону возможного подтопления попадают уже около полутора тысяч дач на левом берегу и 24 придомовые территории в низких местах города. Если же уровень будет немного выше, то в зоне бедствия окажутся уже 3 тысячи 700 дач, жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3.