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08.08.19 06:25
Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки почти пять метров
"С каждым днем Амур стабильно прибавляет по 15-20 см. Так, на утро 8 августа уровень реки составил 496 см. На левом берегу подтопило 696 дач. Всего за сутки эта цифра увеличилась вдвое", - говорится в сообщении.
По обновленным прогнозам гидрологов, пик паводка у краевой столицы теперь ожидают почти на неделю позднее, чем планировалось ранее - к 12-14 августа. Уровень реки будет в пределах 5,5-6 метров. При таких значениях в зону возможного подтопления попадают уже около полутора тысяч дач на левом берегу и 24 придомовые территории в низких местах города. Если же уровень будет немного выше, то в зоне бедствия окажутся уже 3 тысячи 700 дач, жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3.
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