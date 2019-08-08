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08.08.19 06:43
Количество лесных пожаров в Бурятии достигло 25, менее половины из них тушат
"На территории Бурятии находится под наблюдением 15 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на площади около 55 тыс. га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует", - говорится в релизе.
По данным ведомства, накануне в регионе под наблюдением находились 12 термоточек площадью в 50 тыс. 315 га.
Также сообщается, что проводятся работы по ликвидации 10 пожаров на площади 1 тыс. 489 га, два из которых локализованы. К тушению пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах привлечены 313 человек и 34 единицы техники.
Отмечается, что продолжает действовать режим ЧС на территории Забайкальского национального парка в связи со сложной лесопожарной обстановкой.
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