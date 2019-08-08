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08.08.19 07:38
Площадь природных пожаров в Якутии уменьшилась до 880 тыс. га
"В труднодоступных и удаленных районах Якутии ведется наблюдение за 151 термоточкой. Общая площадь лесных пожаров в зоне контроля составляет 883,846 тыс. га", - говорится в сообщении.
По информации министерства, в регионе ведутся работы по тушению 13 лесных пожаров на площади 1,109 тыс. га. Всего на тушении работают 624 человека, привлечено 32 единицы техники.
Ранее сообщалось, что на территории Якутии действует около 100 природных пожаров на общей площади 916 тыс. га.
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