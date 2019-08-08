Крупный лесной пожар подошел к отдаленному поселку Иркутской области

08.08.19 07:46

© РИА Новости. Константин Чалабов

8 августа. Interfax-Russia.ru - Группировка пожарных усилена в отдаленном поселке Ика Катангского района Иркутской области для его защиты от лесного пожара, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Пожар действует в 13 км от населенного пункта на площади 22 тыс. 314 га", - говорится в сообщении.

В Ику, в дополнение к имеющимся силам, переброшено 10 пожарных из города Усть-Кут.

Всего, по данным МЧС, вблизи населенных пунктов Иркутской области действует 15 лесных пожаров. Так, в 5-километровой зоне от населенных пунктов действует четыре очага: в Бодайбинском районе в 3 км от поселка Светлый горит 971 га; в Катангском районе в 5 км от поселка Бур - 59 га; в Мамско-Чуйском районе в 5 км от поселка Луговский - 146 га; в Киренском районе в 3 км от поселка Никольск очаг локализован на 105 га.

В 10-километровой зоне от населенных пунктов действует 11 лесных пожаров.

По данным МЧС на утро четверга, в регионе действуют 136 лесных пожаров в 11 районах: Бодайбинский - 21, Жигаловский- 4, Казачинско-Ленский - 3, Катангский - 22, Качугский - 4, Киренский - 24, Мамско-Чуйский - 30, Нижнеилимский - 11, Усть-Илимский - 2, Усть-Кутский - 14, Усть-Удинский - 1. Общая площадь природных пожаров составляет 668 тыс. 579 га. За сутки она уменьшилась на 14 тыс. 124 га.