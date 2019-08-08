Выразили протест: Москва считает позицию Токио по Курилам попыткой повлиять на дела РФ
  
Волна на подходе: дамбу на 180 м возвели в Хабаровске для защиты от паводка
   
Утратил активы: ЦБ банкротит нижегородский банк "Ассоциация"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
08.08.19 07:46

Крупный лесной пожар подошел к отдаленному поселку Иркутской области

© РИА Новости. Константин Чалабов
8 августа. Interfax-Russia.ru - Группировка пожарных усилена в отдаленном поселке Ика Катангского района Иркутской области для его защиты от лесного пожара, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Пожар действует в 13 км от населенного пункта на площади 22 тыс. 314 га", - говорится в сообщении.

В Ику, в дополнение к имеющимся силам, переброшено 10 пожарных из города Усть-Кут.

Всего, по данным МЧС, вблизи населенных пунктов Иркутской области действует 15 лесных пожаров. Так, в 5-километровой зоне от населенных пунктов действует четыре очага: в Бодайбинском районе в 3 км от поселка Светлый горит 971 га; в Катангском районе в 5 км от поселка Бур - 59 га; в Мамско-Чуйском районе в 5 км от поселка Луговский - 146 га; в Киренском районе в 3 км от поселка Никольск очаг локализован на 105 га.

В 10-километровой зоне от населенных пунктов действует 11 лесных пожаров.

По данным МЧС на утро четверга, в регионе действуют 136 лесных пожаров в 11 районах: Бодайбинский - 21, Жигаловский- 4, Казачинско-Ленский - 3, Катангский - 22, Качугский - 4, Киренский - 24, Мамско-Чуйский - 30, Нижнеилимский - 11, Усть-Илимский - 2, Усть-Кутский - 14, Усть-Удинский - 1. Общая площадь природных пожаров составляет 668 тыс. 579 га. За сутки она уменьшилась на 14 тыс. 124 га.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.08.19 16:12
Суд освободил экс-замминистра культуры Пирумова по УДО по "делу реставраторов"
.
  07.08.19 15:39
Студенты, преподаватели и выпускники РГГУ критикуют ректора вуза за угрозы отчислить участников митингов
.
  07.08.19 15:35
В Москве началась рассылка "писем счастья" за езду без полисов ОСАГО
.
  07.08.19 15:06
ЦИК России официально отказался регистрировать Гудкова и Соболь кандидатами в МГД
.
  07.08.19 14:36
Митрохин обжалует отказ в регистрации кандидатом на выборы в суде
.
  07.08.19 13:56
Зюганов инициирует заседание Совета ГД по вопросу иностранного вмешательства в выборы в РФ
.
  07.08.19 13:34
В Москве отремонтировали здание для отделения детского хосписа "Дом с маяком"
.
  07.08.19 13:17
Бунимович просит прокурора Москвы разъяснить основания для лишения родительских прав двух участников митинга
.
  07.08.19 11:21
"Мосгортранс" покупает новых 110 автобусов для перевозки детей и школьников
.
  07.08.19 10:18
Супруга Гафта сообщила об удовлетворительном состоянии госпитализированного артиста


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket