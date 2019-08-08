Три человека погибли и 41 пострадал в ДТП с автобусом под Новороссийском

08.08.19 08:36

© РИА Новости. Виталий Тимкив

8 августа. Interfax-Russia.ru - Пассажирский туристический автобус и внедорожник столкнулись на трассе под Новороссийском. В результате аварии погибла женщина и двое детей, более 40 человек получили травмы.

По информации МЧС, авария произошла в 22:35 на трассе А-146 под Новороссийском в районе поселка Верхнебаканский. От столкновения автобус и внедорожник вылетели с трассы и упали с обрыва. В салоне автобуса в момент ДТП находился 41 человек, еще 4 человека - в иномарке.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что все погибшие находились в легковом автомобиле.

"Все погибшие - пассажиры легкового автомобиля: женщина и двое несовершеннолетних. Водитель автомобиля Volkswagen Toureg 1974 года рождения в состоянии средней тяжести, госпитализирован", - говорится в сообщении.

Погибшие женщина и двое детей являются жителями Челябинска, сообщили агентству "Интерфакс" в оперативном штабе на месте аварии.

"Установлены личности троих погибших - женщины и двоих несовершеннолетних, погибших в аварии с автобусом - все они были жителями Челябинска", - сообщили в штабе.

Собеседник агентства также отметил, что среди пострадавших в ДТП также есть жители других регионов России.

"В числе пострадавших, кто находился в автобусе, есть жители Краснодарского края, есть из московской области, из Удмуртии. Работа по установлению этих данных продолжается", - сказал он.

В оперативном штабе журналистам сообщили, что количество пострадавших, госпитализированных в результате аварии под Новороссийском, достигло 41 человека, из них - 12 детей.

"На текущий момент общее число пострадавших, доставленных в медучреждение - 41 человек, в том числе - 12 детей", - отметили в штабе.

Пятеро пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, сообщается на сайте администрации города.

"По последним уточненным данным в 1 городской больнице находится сейчас 44 человека. Из них 5 человек в тяжелом состоянии. В числе погибших - трое", - говорится в сообщении.

В администрации также заявили, что родственникам погибших и пострадавших "будет оказана всесторонняя помощь и поддержка".

Также появилась информация, что сорвавшийся с обрыва под Новороссийском автобус принадлежит санаторию ФНС России "Эллада" (г.Анапа), но в момент аварии гостей здравницы в салоне не было. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в лечебно-профилактическом учреждении.

"Это наш экскурсионный автобус. Но в момент происшествия гостей санатория в нем не было. Информация о произошедшем уточняется", - сказал администратор медучреждения.

Уже известно, что водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, выжил и прошел медосвидетельствование на наличие алкоголя, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Водитель автобуса, опрокинувшегося в по Новороссийском, остался жив. В настоящее время он прошел медосвидетельствование на наличие алкоголя. Результат - трезв", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, причиной ДТП под Новороссийском стали действия водителя, который не справился с управлением.

"По предварительным данным водитель автобуса Hyundai, не справился с управлением и допустил съезд в обрыв на 16 километре автодороги "Новороссийск - Керчь", - сказали в краевом МВД.

В МЧС по Краснодарскому краю открыли "горячую линию" в связи с аварией автобуса в районе Новороссийска.

"На базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона "горячей линии" 8(861)268-64-40", - говорится в сообщении ведомства.

Также в Краснодарском крае создан оперативный штаб, его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" губернатор Вениамин Кондратьев.

"В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска. По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте трагедии", - сказал Кондратьев.

В причинах ДТП разбираются следователи, возбуждено уголовное дело, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля "Фольксваген-Таурег" и пассажирского автобуса "Хендай" на автодороге "Новороссийск - Керчь" по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал сотрудник пресс-службы.

По указанию руководства следственного управления на место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.