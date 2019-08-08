Участок трассы, где автобус опрокинулся с обрыва, соответствует нормативам

08.08.19 08:51

© РИА Новости. Виталий Тимкив

8 августа. Interfax-Russia.ru - Состояние автотрассы под Новороссийском, где в среду вечером случилось ДТП с экскурсионным автобусом, соответствует всем нормативным требованиям, сообщила пресс-служба управления федеральных дорог "Черноморье".

"Дорожное полотно в месте ДТП отвечает требованиям эксплуатационного состояния: покрытие было сухим, чистым, отсутствовали разливы ГСМ, рядом расположен пост ГИБДД, участок освещен, технические средства организации дорожного движения отвечают требованиям действующего проекта организации дорожного движения", - говорится в сообщении.

По данным организации, на момент аварии движение на участке пересечения трасс А-290 "Новороссийск - Керчь" и А-146 "Краснодар - Верхнебаканский" осуществлялось в штатном режиме: ограничения движения отсутствовали, дорожные работы не проводились.

Накануне вечером около 22:20 мск на 16 км автодороги "Новороссийск - Керчь" произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touareg - и экскурсионного автобуса Hyundai, после чего оба транспортных средства опрокинулись в обрыв.

Количество пострадавших, госпитализированных после ДТП достигло 41 человека, из них - 12 детей.

Жертвами ДТП стали 3 человека - женщина и двое детей, которые находились в автомобиле Volkswagen.