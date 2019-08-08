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08.08.19 09:00
Земной шар в знак дружбы народов создадут на фестивале керамики в Петербурге
Фестиваль пройдет с 8 по 12 августа у Государева бастиона Петропавловской крепости и в музее "Керамарх".
В фестивале примут участие российские и зарубежные художники-керамисты. Вместе с гостями мероприятия они создадут из глины масштабный арт-объект - земной шар, символ мира и дружбы народов. В сообщении отмечается, что впоследствии его разместят в одном из общественных пространств города.
Кроме того, организаторы фестиваля подготовили для гостей мастер-классы и музыкальные выступления.
Проект приурочен к 30-летнему юбилею советско-американского проекта "Глина, скрепляющая дружбу" (Милуоки, США - Ленинград, СССР). Тогда на берегу Невы несколько тысяч человек "растоптали" около 6 тонн глины и сделали из нее монументальное керамическое панно. Это был "творческий ответ" жителям города Милуоки, где прошла первая акция советско-американского проекта.
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