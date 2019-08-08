Башкирия получит технику для тушения лесных пожаров на 78,6 млн рублей

08.08.19 09:05

© РИА Новости. Николай Хижняк

8 августа. Interfax-Russia.ru - До конца года Башкирия получит 15 автомобилей для тушения лесных пожаров, сообщила пресс-служба Минлесхоза республики.

"В перечень (...) вошли автоцистерны, передвижная авторемонтная мастерская, лесопожарный трактор, седельный тягач с полуприцепом. Всего в 2019 году на покупку техники для тушения лесных пожаров направят 78,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на эти цели из федерального бюджета дополнительно выделены 34,5 млн рублей по нацпроекту "Экология".

В настоящее время подразделения оснащены спецтехникой на 83%, планируется, что к концу 2019 году показатель достигнет 93%, а к 2024 - 100%.