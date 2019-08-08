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08.08.19 09:05
Башкирия получит технику для тушения лесных пожаров на 78,6 млн рублей
"В перечень (...) вошли автоцистерны, передвижная авторемонтная мастерская, лесопожарный трактор, седельный тягач с полуприцепом. Всего в 2019 году на покупку техники для тушения лесных пожаров направят 78,6 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на эти цели из федерального бюджета дополнительно выделены 34,5 млн рублей по нацпроекту "Экология".
В настоящее время подразделения оснащены спецтехникой на 83%, планируется, что к концу 2019 году показатель достигнет 93%, а к 2024 - 100%.
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