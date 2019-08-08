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08.08.19 09:19
Приставы заставили лесников убрать свалки бытового мусора возле поселка на берегу Байкала
Кировский райсуд Иркутска обязал министерство убрать свалки мусора на территории Бугульдейского лесничества по иску прокуратуры Ольхонского района региона. Однако судебное решение не было исполнено в срок.
Судебные приставы взыскали с министерства исполнительский сбор в размере 200 тыс. рублей и три административных штрафа на общую сумму 920 тыс. рублей - по ст. 17.14, ст. 17.15, ст. 20.25 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве, неисполнение требований исполнительного листа, уклонение от административного наказания).
"Данные меры принудительного характера способствовали исполнению судебных решений. Несанкционированные свалки, протяженность которых составляла от 1 до 5 км, в лесу в местности Волчья Падь и при въезде в поселок Бугульдейка, были ликвидированы", - говорится в сообщении.
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