Приставы заставили лесников убрать свалки бытового мусора возле поселка на берегу Байкала

08.08.19 09:19

© РИА Новости. Павел Лисицын

8 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство лесного комплекса Иркутской области исполнило решение суда о ликвидации четырех несанкционированных свалок бытовых отходов вблизи поселка Бугульдейка на берегу озера Байкал, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления ФССП.

Кировский райсуд Иркутска обязал министерство убрать свалки мусора на территории Бугульдейского лесничества по иску прокуратуры Ольхонского района региона. Однако судебное решение не было исполнено в срок.

Судебные приставы взыскали с министерства исполнительский сбор в размере 200 тыс. рублей и три административных штрафа на общую сумму 920 тыс. рублей - по ст. 17.14, ст. 17.15, ст. 20.25 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве, неисполнение требований исполнительного листа, уклонение от административного наказания).

"Данные меры принудительного характера способствовали исполнению судебных решений. Несанкционированные свалки, протяженность которых составляла от 1 до 5 км, в лесу в местности Волчья Падь и при въезде в поселок Бугульдейка, были ликвидированы", - говорится в сообщении.