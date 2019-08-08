"Уральские авиалинии" получили в операционный лизинг первый Airbus A320neo

08.08.19 09:21

© РИА Новости. Нина Зотина

8 августа. Interfax-Russia.ru - Флот авиакомпании "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) пополнился узкофюзеляжным пассажирским реактивным самолетом семейства Airbus - A320neo.

"В 02:30 ночи приземлился наш первый Airbus A320neo", - сообщила компания на своей странице в сети "Инстаграм".

В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" уточнили, что данный самолет, как и предыдущие, приобретен в операционный лизинг.

Авиакомпания уже эксплуатирует 45 самолетов производства Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и пять А319). Теперь он увеличится до 46 единиц.

Как сообщалось, до конца года компания намерена приобрести в лизинг четыре воздушных судна Airbus. Их поставки должны были начаться раньше, но, как заявлял "Интерфаксу" гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, задержка была вызвана проблемами с двигателями CFM International (СП французской Snecma и американской GE Aviation).

Также авиакомпания планирует пополнять парк самолетами Boeing. Весной 2018 года "Уральские авиалинии" заключили с американской корпорацией договор на приобретение в лизинг 14 Boeing-737 MAX8. Поставка ожидалась с октября 2019 года по май 2022 года, теперь компания рассчитывает на поставку первых из заказанных Boeing-737 MAX8 в декабре.