|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.08.19 09:21
"Уральские авиалинии" получили в операционный лизинг первый Airbus A320neo
"В 02:30 ночи приземлился наш первый Airbus A320neo", - сообщила компания на своей странице в сети "Инстаграм".
В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" уточнили, что данный самолет, как и предыдущие, приобретен в операционный лизинг.
Авиакомпания уже эксплуатирует 45 самолетов производства Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и пять А319). Теперь он увеличится до 46 единиц.
Как сообщалось, до конца года компания намерена приобрести в лизинг четыре воздушных судна Airbus. Их поставки должны были начаться раньше, но, как заявлял "Интерфаксу" гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, задержка была вызвана проблемами с двигателями CFM International (СП французской Snecma и американской GE Aviation).
Также авиакомпания планирует пополнять парк самолетами Boeing. Весной 2018 года "Уральские авиалинии" заключили с американской корпорацией договор на приобретение в лизинг 14 Boeing-737 MAX8. Поставка ожидалась с октября 2019 года по май 2022 года, теперь компания рассчитывает на поставку первых из заказанных Boeing-737 MAX8 в декабре.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket