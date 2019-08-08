Более 800 кг рогов лося и оленя пытались контрабандой вывезти из Приморья в Китай

08.08.19 09:26

© РИА Новости. Алексей Куденко

8 августа. Interfax-Russia.ru - Приморские таможенники задержали более 800 кг рогов лося и северного оленя при при попытке их незаконного вывоза в Китай.

"Попытку незаконного вывоза в Китай 830 кг рогов лося и оленя пресекли таможенники в пункте пропуска Полтавка в Приморском крае. Товар задержан", - сообщает в четверг пресс-служба Уссурийской таможни.

По документам российская компания перевозила в Китай 25 тонн рогов лося и северного оленя. При таможенном досмотре выяснилось, что в большегрузе на 830 кг рогов больше.

В отношении компании-экспортера Уссурийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Компании грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара, с конфискацией.

Рога оленя и лося востребованы в Китае. Их используют для производства лекарств, применяемых в традиционной медицине.