Площадь лесных пожаров в РФ за сутки увеличилась на 16 тыс. га

08.08.19 09:32

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 августа. Interfax-Russia.ru - За минувшие сутки площадь лесных пожаров на востоке России выросла на 16 тысяч гектаров, площадь пожаров на удаленных территориях, где тушение не ведется, выросла по сравнению с прошлыми сутками на 4 тысячи гектаров, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны в среду.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 августа в России ликвидировано 27 лесных пожаров на площади 12 667 га", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 74 пожара на землях лесного фонда на площади 113 тыс. 526 га.

В Красноярском крае тушат 94 пожара на землях лесного фонда на площади 59 тыс. 355 га. За сутки площадь пожаров увеличилась на 15 тыс. га.

В Якутии спасатели борются с огнем на 13 пожарах на площади 1 тыс. 110 га.

Всего на территории России действует 199 лесных пожаров на площади 179 тыс. 179 га, что на 16 тыс. га больше по сравнению с прошедшими сутками.

На тушении лесных пожаров задействовано 3 864 человека, 495 единиц техники. На авиамониторинге - 41 воздушное судно, на тушении - 36 воздушных судов, сообщает Авиалесоохрана.

Площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, увеличилась за сутки на 5 тыс. га.

На этих территориях зафиксировано 332 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 2 424 396 га.

Наибольшее количество таких пожаров зафиксировано в Якутии - 151 на площади 883 тыс. га, в Красноярском крае - 42 пожара на площади 856 тыс. га, в Иркутской области - 58 пожаров на площади, пройденной огнем, 552 тыс. га.