Глава гордумы Асбеста лишен полномочий досрочно за непредоставление сведений о доходах

08.08.19 09:37

© РИА Новости. Алексей Дружинин

8 августа. Interfax-Russia.ru - Суд в среду досрочно лишил полномочий главу городской думы Асбеста Андрея Самарина за предоставление ложных сведений о доходах и имуществе.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, депутат не указал в декларации о доходах за 2017 год объект незавершенного строительства, который так же не был зарегистрирован органами Росреестра.

После проведенной проверки прокуратура потребовала у думы Асбеста устранить выявленные нарушения, но депутатами не было принято решения о сложении полномочий с председателя .

В связи с этим, прокурор Асбеста направил в суд исковое заявление с требованием о досрочном прекращении полномочий председателя думы.

Согласно декларации за 2017 год, размещенной на сайте гордумы Асбеста, доход семьи Самарина составил 38,7 млн рублей, за 2018 год - 35,134 млн рублей.

Комментарий Асбестовской Гордумы агентству "Интерфакс-Урал" получить пока не удалось.