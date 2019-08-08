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08.08.19 09:37
Глава гордумы Асбеста лишен полномочий досрочно за непредоставление сведений о доходах
Как сообщает прокуратура Свердловской области, депутат не указал в декларации о доходах за 2017 год объект незавершенного строительства, который так же не был зарегистрирован органами Росреестра.
После проведенной проверки прокуратура потребовала у думы Асбеста устранить выявленные нарушения, но депутатами не было принято решения о сложении полномочий с председателя .
В связи с этим, прокурор Асбеста направил в суд исковое заявление с требованием о досрочном прекращении полномочий председателя думы.
Согласно декларации за 2017 год, размещенной на сайте гордумы Асбеста, доход семьи Самарина составил 38,7 млн рублей, за 2018 год - 35,134 млн рублей.
Комментарий Асбестовской Гордумы агентству "Интерфакс-Урал" получить пока не удалось.
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