Жителям пострадавшей от взрывов на арсенале Каменки разрешили вернуться домой

08.08.19 09:41

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8 августа. Interfax-Russia.ru - Власти сняли введенный после взрывов на арсенале режим ЧС в поселке Каменка Ачинского района Красноярского края, жителям разрешено вернуться в свои дома, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе районной администрации.

"Режим ЧС снят, люди начали возвращаться в свои дома", - сказал собеседник агентства.

Также по данным администрации, в поселок организован подвоз питьевой воды для населения.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник, 5 августа, на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска был введен режим ЧС, который отменен во вторник.

В результате ЧП один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек, четверо остаются в больнице.