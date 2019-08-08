Открыто движение по федеральной трассе "Колыма", остановленное из-за ливней

08.08.19 09:51

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС по Магаданской области

8 августа. Interfax-Russia.ru - Дорожные службы восстановили движение транспорта на федеральной дороге "Колыма" в Магаданской области, нарушенное из-за ливней.

"На 1562 км федеральной автодороги "Колыма" открыт проезд для всех видов транспорта. Проезд на этом участке дороги был закрыт с 5 августа из-за размытия объездного пути у моста на ручье Нехай, мост находился на капитальном ремонте", - сообщила в четверг пресс-служба областного главка МЧС.

Как сообщалось, в начале недели циклон обрушил на Магаданскую область ливни, режим ЧС был объявлен в Тенькинском, Сусуманском, Ягоднинском городских округах. Дожди размыли дороги, на некоторых участках проезд был закрыт.