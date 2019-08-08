Немецкую авиабомбу, найденную в устье реки, уничтожили в Мурманской области

08.08.19 09:53

© РИА Новости. МЧС РФ

8 августа. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области в районе реки Ура рыбаки нашли 50-килограммовую немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, опергруппа разминирования отдельного морского инженерного полка уничтожила авиабомбу методом подрыва с помощью тротиловых шашек на месте обнаружения опасного боеприпаса.

"Авиабомба стала одной из самых крупных взрывоопасных находок на территории Мурманской области в 2019 году, которая была уничтожена флотскими специалистами", - говорится в сообщении.

Ранее подобный боеприпас был найден и уничтожен в Кандалакшском районе на юге области.

Всего с начала текущего года саперы СФ утилизировали порядка 360 боеприпасов военных времен. Чаще всего боеприпасы находили на местах боев в Печенгском, Кандалакшском районах, на полуостровах Средний и Рыбачий (самый северный участок фронта Великой Отечественной войны и единственное место, где немецкие войска не смогли перейти сухопутную границу СССР).